Президент о Балтийском пути: пусть он будет источником вдохновения

"Сегодня, когда империя вновь пытается подняться, круша судьбы невинных людей, мы должны следовать именно тому морально-политическому курсу, который продиктован нашим крайне болезненным, но в то же время славным прошлым", – написал глава государства на своей странице в Facebook.

"Однажды мы уже сказали: никогда больше. Пусть это будет нашим источником вдохновения", – говорит Г. Науседа.

Он также отмечает, что Балтийский путь всегда будет одним из величайших и важнейших событий в истории Литвы.

"Это утро я встречаю в Киеве, но мысленно возвращаюсь в Литву и к тому чуду единения, которое мы вместе пережили 34 года назад. (…) Именно тогда мы вместе с латвийцами и эстонцами сказали всему миру, что хотим быть свободными – и будем свободными. И те моменты внутреннего освобождения у нас никто никогда не отнимет", – заявил президент.