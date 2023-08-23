23 августа 2023 г. 14:11

Президент о Балтийском пути: пусть он будет источником вдохновения

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

По случаю 34-летия Балтийского пути президент Гитанас Науседа говорит, что в нынешних геополитических условиях Литва должна неуклонно следовать "морально-политическому" курсу.

"Сегодня, когда империя вновь пытается подняться, круша судьбы невинных людей, мы должны следовать именно тому морально-политическому курсу, который продиктован нашим крайне болезненным, но в то же время славным прошлым", – написал глава государства на своей странице в Facebook.

"Однажды мы уже сказали: никогда больше. Пусть это будет нашим источником вдохновения", – говорит Г. Науседа.

Он также отмечает, что Балтийский путь всегда будет одним из величайших и важнейших событий в истории Литвы.

"Это утро я встречаю в Киеве, но мысленно возвращаюсь в Литву и к тому чуду единения, которое мы вместе пережили 34 года назад. (…) Именно тогда мы вместе с латвийцами и эстонцами сказали всему миру, что хотим быть свободными – и будем свободными. И те моменты внутреннего освобождения у нас никто никогда не отнимет", – заявил президент.

В среду Г. Науседа прибыл с негласным визитом в Киев, где примет участие в праздновании Дня независимости Украины и саммите Международной Крымской платформы, сообщил офис президента.

В рамках рабочего визита в Киев глава Литовского государства также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит вопросы помощи стране, защищающейся от российской агрессии, переговоры о членстве Украины в Евросоюзе, а также примет участие в саммите Международной Крымской платформы.

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