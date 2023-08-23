Президент о Балтийском пути: пусть он будет источником вдохновения

"Сегодня, когда империя вновь пытается подняться, круша судьбы невинных людей, мы должны следовать именно тому морально-политическому курсу, который продиктован нашим крайне болезненным, но в то же время славным прошлым", – написал глава государства на своей странице в Facebook.
"Однажды мы уже сказали: никогда больше. Пусть это будет нашим источником вдохновения", – говорит Г. Науседа.
Он также отмечает, что Балтийский путь всегда будет одним из величайших и важнейших событий в истории Литвы.
"Это утро я встречаю в Киеве, но мысленно возвращаюсь в Литву и к тому чуду единения, которое мы вместе пережили 34 года назад. (…) Именно тогда мы вместе с латвийцами и эстонцами сказали всему миру, что хотим быть свободными – и будем свободными. И те моменты внутреннего освобождения у нас никто никогда не отнимет", – заявил президент.
В среду Г. Науседа прибыл с негласным визитом в Киев, где примет участие в праздновании Дня независимости Украины и саммите Международной Крымской платформы, сообщил офис президента.
В рамках рабочего визита в Киев глава Литовского государства также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит вопросы помощи стране, защищающейся от российской агрессии, переговоры о членстве Украины в Евросоюзе, а также примет участие в саммите Международной Крымской платформы.