2024.04.26 12:36

Президент: немецкая бригада в Литве повысит безопасность всего региона

 
ELTA
ru.DELFI.lt

В четверг президент Литовской Республики Гитанас Науседа встретился с командирами первичного командного элемента немецкой бригады и посетил штаб бригады в Вильнюсе. Глава государства и командир элемента германской бригады Lietuva полковник Андре Хастенрат обсудили ход и планы развертывания подразделения, а также сотрудничество Литвы и Германии в подготовительных работах, сообщает Группа по вопросам коммуникации Офиса президента.

Президент приветствовал прибытие в Литву первичного элемента немецкой бригады, которое знаменует начало развертывания бригады и является результатом успешного военно-политического двустороннего сотрудничества.

"Решение Германии разместить бригаду в Литве является примером лидерства и твердого обязательства по коллективной обороне. Мы ценим этот шаг наших союзников и, как принимающая страна, готовы создать самые лучшие условия для германских солдат и их семей на нашей земле. Я уверен, что германская бригада в Литве повысит не только нашу безопасность, но и безопасность всего региона", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Литва выполнит все необходимые работы по приему личного состава и техники немецкой бригады Lietuva в установленные сроки. Г. Науседа отметил, что после создания необходимой гражданской инфраструктуры военнослужащие Бундесвера смогут приехать в Литву вместе со своими семьями.

Глава государства подчеркнул, что размещение немецкой бригады в Литве – уникальный прецедент в альянсе НАТО, который может послужить примером для других союзников в укреплении коллективной обороны в будущем.

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