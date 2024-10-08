Президент не сомневается, что консерваторы сознательно демонизируют партию "Заря Немана"

„Несомненно. Они это делают, и делают это сознательно и последовательно“, – заявил Г. Науседа журналистам во вторник на столичной площади Лукишкю, досрочно отдав свой голос на выборах в Сейм.
Г. Науседа также высказал свое мнение и о призыве лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса не исключать возможность формирования радужной коалиции после выборов в Сейм. Однако, по мнению главы государства, Литве сейчас необходимо правящее большинство с единым подходом.
„Хочу верить, что все разговоры о радужных коалициях останутся лишь разговорами, рисунками на брусчатке. На данный момент нам нужна не радужная коалиция, а коалиция, в которой есть единство взглядов, общие принципы как во внешней, так и во внутренней политике“, – заявил Г. Науседа.
„Я думаю, что такая коалиция может быть сформирована и сформирована без некоторых партий, которые реально представляют угрозу безопасности Литвы“, – подчеркнул он.
В конце сентября главный советник Г. Науседы Фредерикас Янсонас намекнул, что консерваторы заинтересованы в популярности Р. Жемайтайтиса. По его словам, это – „паразитарная тактика“.
„Когда у тебя ограничены ресурсы, и ты знаешь, что можешь взять столько, сколько сможешь своими силами, то можешь попытаться запрыгнуть на кого-то и поучаствовать как-то по-другому. (...) По моему мнению, если кто и хочет, чтобы Жемайтайтис набрал как можно больше голосов, так это консерваторы. Их нападки на Жемайтайтиса – это бесплатная реклама Жемайтайтису, и он раскручивается больше и больше“, – заявил он.
ELTA напоминает, что во вторник началось трехдневное досрочное голосование на выборах в Сейм. В эти дни с 7.00 час. до 20.00 час. избиратели смогут проголосовать в зданиях всех 60 муниципалитетов Литвы и на дополнительных избирательных участках.
Избиратели могут проголосовать с утра вторника до вечера четверга в любом месте досрочного голосования, независимо от регистрации по месту жительства.
Основной день выборов в Сейм – 13 октября, воскресенье. Двери избирательных участков также откроются в 7 часов утра и будут ждать избирателей до 20.00 часов.