Президент не сомневается, что консерваторы сознательно демонизируют партию "Заря Немана"

„Когда у тебя ограничены ресурсы, и ты знаешь, что можешь взять столько, сколько сможешь своими силами, то можешь попытаться запрыгнуть на кого-то и поучаствовать как-то по-другому. (...) По моему мнению, если кто и хочет, чтобы Жемайтайтис набрал как можно больше голосов, так это консерваторы. Их нападки на Жемайтайтиса – это бесплатная реклама Жемайтайтису, и он раскручивается больше и больше“, – заявил он.