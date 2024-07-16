2024.07.16 14:08

Президент назначил Вайкшнораса командующим армией

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Президент назначил Р. Вайкшнораса командующим армией
Президент назначил Р. Вайкшнораса командующим армией

Президент Гитанас Науседа назначил командующим армией бригадного генерала Раймундаса Вайкшнораса.

Как указали в Офисе президента, офицер приступит к своим обязанностям 24 июля. Его кандидатуру Сейм утвердил 24 июня.

Отдельным указом президент с 23 июля увольняет завершающего свой срок полномочий генерала Вальдемараса Рупшиса.

Р. Вайкшнорас, 1970 года рождения, окончил Литовскую военную академию, Объединенные курсы командиров и штабных офицеров в Балтийском оборонном колледже в Эстонии и Военный колледж Сухопутных войск в Соединенных Штатах Америки.

Р. Вайкшнорас проработал в Литовской армии 33 года, был командиром Пехотной бригады „Железный волк“, руководил Сухопутными силами, занимал должность заместителя начальника Оборонного штаба, а в последнее время работал заместителем начальника штаба Командования объединенных сил НАТО в Брюнсюме.

Согласно Конституции, командующий армией назначается сроком на пять лет и освобождается от должности президентом с одобрения Сейма.

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