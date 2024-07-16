Президент назначил Вайкшнораса командующим армией

Как указали в Офисе президента, офицер приступит к своим обязанностям 24 июля. Его кандидатуру Сейм утвердил 24 июня.

Отдельным указом президент с 23 июля увольняет завершающего свой срок полномочий генерала Вальдемараса Рупшиса.

Р. Вайкшнорас, 1970 года рождения, окончил Литовскую военную академию, Объединенные курсы командиров и штабных офицеров в Балтийском оборонном колледже в Эстонии и Военный колледж Сухопутных войск в Соединенных Штатах Америки.