Президент назначил Вайкшнораса командующим армией

Как указали в Офисе президента, офицер приступит к своим обязанностям 24 июля. Его кандидатуру Сейм утвердил 24 июня.
Отдельным указом президент с 23 июля увольняет завершающего свой срок полномочий генерала Вальдемараса Рупшиса.
Р. Вайкшнорас, 1970 года рождения, окончил Литовскую военную академию, Объединенные курсы командиров и штабных офицеров в Балтийском оборонном колледже в Эстонии и Военный колледж Сухопутных войск в Соединенных Штатах Америки.
Р. Вайкшнорас проработал в Литовской армии 33 года, был командиром Пехотной бригады „Железный волк“, руководил Сухопутными силами, занимал должность заместителя начальника Оборонного штаба, а в последнее время работал заместителем начальника штаба Командования объединенных сил НАТО в Брюнсюме.
Согласно Конституции, командующий армией назначается сроком на пять лет и освобождается от должности президентом с одобрения Сейма.