Президент назначил четырех членов совета ЛРТ

По сообщению Офиса президента, в состав совета ЛРТ войдут член совета Вильнюсской художественной академии, председатель совета Ужуписского инкубатора искусств Реда Брандишаускене и профессор факультета экономики и менеджмента университета Витаутаса Великого (УВВ), председатель Комитета по стратегии и управлению Сената УВВ Гедрюс Юцявичюс.

В состав совета на очередной срок также были назначены профессор Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса и факультета политических наук и дипломатии УВВ Миндаугас Юркинас и писательница, член правления Союза писателей Литвы Рената Шерелите-Мендейкене.