2024.05.10 17:03

Президент назначил четырех членов совета ЛРТ

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В пятницу президент Гитанас Науседа назначил четырех членов Совета Литовского национального радио и телевидения (ЛРТ).

По сообщению Офиса президента, в состав совета ЛРТ войдут член совета Вильнюсской художественной академии, председатель совета Ужуписского инкубатора искусств Реда Брандишаускене и профессор факультета экономики и менеджмента университета Витаутаса Великого (УВВ), председатель Комитета по стратегии и управлению Сената УВВ Гедрюс Юцявичюс.

В состав совета на очередной срок также были назначены профессор Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса и факультета политических наук и дипломатии УВВ Миндаугас Юркинас и писательница, член правления Союза писателей Литвы Рената Шерелите-Мендейкене.

Совет ЛРТ состоит из 12 человек – общественных деятелей, деятелей науки и культуры, которые назначаются сроком на шесть лет. Четыре члена совета ЛРТ назначаются указом президента страны.

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