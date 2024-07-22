2024.07.22 07:31

Президент Науседа с командой проведет свой рабочий день в Калварии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Prezidentas Gitanas Nausėda balsavo EP rinkimuose
Prezidentas Gitanas Nausėda balsavo EP rinkimuose

В понедельник глава государства Гитанас Науседа со своей командой проведет свой рабочий день в Калварии. Здесь он встретится с представителями местного самоуправления и общественности, обсудит вопросы транспортной инфраструктуры Сувалкского коридора.

Свой визит президент начнет с возложения цветов к памятнику Независимости. Сразу после этого он отправится в Калварийскую общественную библиотеку, где наградит Марию-Гражину Буринскене медалью ордена „За заслуги перед Литвой“.

После вручения награды глава государства проведет встречу с мэром Калварийского муниципалитета Нериюсом Шидлаускасом.

Чуть позже президент посетит Калварийский пограничный пункт, где примет участие во встрече по вопросам стратегического сообщения и энергетических соединений в Сувалкском коридоре.

Свой визит президент завершит встречей с местными жителями в Юнгенайском зале отдыха.

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