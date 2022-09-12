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Президент Гитанас Науседа примет участие в похоронах королевы Великобритании Елизаветы II.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Julius Kalinskas

Первая леди Диана Науседене будет сопровождать главу государства на похороны 19 сентября, сообщило в понедельник президентское ведомство.

Елизавета II, правившая Соединенным Королевством с 1952 года, скончалась в четверг в Балморале на 97-м году жизни.

Как сообщили в субботу представители королевского дворца, государственные похороны королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 19 сентября в 11 часов утра по местному времени (в 13.00 по литовскому времени).

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