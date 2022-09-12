Первая леди Диана Науседене будет сопровождать главу государства на похороны 19 сентября, сообщило в понедельник президентское ведомство.

Елизавета II, правившая Соединенным Королевством с 1952 года, скончалась в четверг в Балморале на 97-м году жизни.

Как сообщили в субботу представители королевского дворца, государственные похороны королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 19 сентября в 11 часов утра по местному времени (в 13.00 по литовскому времени).