Президент настаивает: стоит пересмотреть состав правительства

„Думаю, что стоит по-настоящему критически взглянуть на состав правительства, потому что такой критический взгляд, по сути, существует в Литве каждый день. Даже сегодня, когда людей спрашивают, как они оценивают работу того или иного министра, значительная часть из них говорит нелестные слова, особенно в отношении некоторых министров“, – сказал Г. Науседа на конференции, состоявшейся в понедельник после второго тура президентских выборов.