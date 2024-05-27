Президент настаивает: стоит пересмотреть состав правительства

„Думаю, что стоит по-настоящему критически взглянуть на состав правительства, потому что такой критический взгляд, по сути, существует в Литве каждый день. Даже сегодня, когда людей спрашивают, как они оценивают работу того или иного министра, значительная часть из них говорит нелестные слова, особенно в отношении некоторых министров“, – сказал Г. Науседа на конференции, состоявшейся в понедельник после второго тура президентских выборов.
„Я также общаюсь с различными организациями, которые выражают обеспокоенность определенных сообществ, и я хочу их слышать. Повторять эту мантру о том, что кто-то плохо работает и при этом ничего не делать – для меня такое неприемлемо“, – подчеркнул он.
Глава государства также не согласен с позицией некоторых политиков о том, что возвращение полномочий правительству является лишь актом вежливости.
„Мне неприемлема как-бы понемногу раздуваемая сейчас установка или нарратив о том, что это больше акт вежливости, отставки из вежливости, и президент из вежливости должен всех одобрить. Не считаю, что в данном случае слово вежливость – самое уместное. Это уже некий неологизм, который был вдруг придуман“, – выразил свою позицию президент.
Он также подчеркивает, что после возврата правительством своих полномочий кандидатуру премьер-министра еще должен будет одобрить и Сейм.
„Чтобы говорить о формировании нового правительства, еще необходимо, чтобы Сейм утвердил кандидатуру премьер-министра. Так что, прежде всего, давайте доживем до того момента, когда после инаугурации будут возвращены полномочия, и посмотрим, каким процесс будет в июле“, – сказал глава государства.
Г. Науседа также подчеркивает, что, говоря о неудовлетворенности работой некоторых министров, он имеет в виду конкретные имена.
„Я имею в виду очень конкретные имена. Однако сегодня я не буду о них говорить, потому что это вопрос не сегодняшнего дня, это лишь то положение, которое я представил перед выборами и которому буду следовать после выборов“, – подчеркнул он.