Президент: нам необходимо создать маршруты, по которым украинское зерно будет доставляться в порты стран Балтии

"Мы должны создать приоритетные маршруты для транспортировки украинского зерна в порты стран Балтии. Одна только Клайпеда, в лучшем случае, могла бы принимать до 10-15 млн. тонн зерна ежегодно. Также в долгосрочной перспективе мы должны стремиться построить железнодорожный путь от Балтики до Украины", - в четверг на бизнес-форуме Трех морей сказал Г. Науседа.
Также, по словам президента, при укреплении восточного фланга НАТО и региона трех морей необходимо ускорить строительство таких инфраструктурных проектов, как Rail Baltica, Via Baltica и Via Carpatia, по его словам, ресурсы НАТО и подкрепления смогут легче достичь восточного фланга Альянса.
"Укрепление восточного фланга НАТО требует хорошо интегрированной и надежной инфраструктуры. (...) Мы должны ускорить строительство крупных инфраструктурных проектов, таких как Rail Baltica, Via Baltica и Via Carpatia. Эти "логистические" артерии в случае необходимости обеспечат доставку ресурсов и подкреплений союзников по НАТО на восточный фланг НАТО - Регион трех морей", - пояснил президент.
17 июля Москва вышла из соглашения, разрешающего безопасный экспорт украинской продукции из портов Черного моря. В ответ на это министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас и министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис представили в Европейскую комиссию (ЕК) предложения относительно экспорта украинского зерна.