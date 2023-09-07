Президент: нам необходимо создать маршруты, по которым украинское зерно будет доставляться в порты стран Балтии

"Мы должны создать приоритетные маршруты для транспортировки украинского зерна в порты стран Балтии. Одна только Клайпеда, в лучшем случае, могла бы принимать до 10-15 млн. тонн зерна ежегодно. Также в долгосрочной перспективе мы должны стремиться построить железнодорожный путь от Балтики до Украины", - в четверг на бизнес-форуме Трех морей сказал Г. Науседа.

Также, по словам президента, при укреплении восточного фланга НАТО и региона трех морей необходимо ускорить строительство таких инфраструктурных проектов, как Rail Baltica, Via Baltica и Via Carpatia, по его словам, ресурсы НАТО и подкрепления смогут легче достичь восточного фланга Альянса.