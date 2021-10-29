По словам главы государства, закон не должен вызывать сомнений в единодушном формировании внешней политики Литвы.

Г. Науседа в своем декрете указывает, что для представителя Сейма предусмотрены функции, очень сходные с теми, что выполняют дипломаты.

По его словам, поскольку установление дипломатических отношений и поддержание связей с зарубежными государствами и международными организациями в Конституции поручено правительству, "возникают сомнения относительно обоснованности передачи функций дипломатического характера представителям Сейма".

Президент предлагает дополнить принятый закон положением о том, что учреждение должности представителя Сейма возможно только после согласования ее с Министерством иностранных дел (МИД).

Г. Науседа также предлагает закрепить в законе, что должности постоянных представителей Сейма могут учреждаться только в стратегически важных для Литвы государствах-членах ЕС или НАТО.

По его словам, то, что теперь не указано, в каких государствах могут быть такие представители, является правовым пробелом.

Глава государства обратил внимание на то, что после принятия в 2002 году первой редакции закона и создания должности представителя Сейма в ЕС ставилось целью укрепление сотрудничества Сейма Литвы и Европейского парламента (ЕП). Поэтому новая редакция закона "значительно отклоняется от изначальной идеи – укрепление европейской интеграции".

19 октября Сейм принял новую редакцию Закона о постоянном представителе в ЕС.

В соответствии с ним, у Сейма Литвы будет свой постоянный представитель, а в случае необходимости и его заместитель в том государстве, в каком будет решено, что такой представитель нужен.

В принятом законе предусмотрено, что претендент на должность представителя выбирается из госслужащих канцелярии Сейма. Его кандидатуру рассматривают комитеты Сейма По иностранным делам (КИД), По европейским делам, ее должны утвердить правление Сейма и министр иностранных дел.

Представляя этот проект в Сейме, один из его инициаторов, председатель КИД Сейма Жигимантас Павилёнис сказал, что новый закон позволил бы Сейму иметь своего представителя в Конгрессе США.

Действующая сейчас редакция закона позволяет иметь представителя только в ЕС.

В сообщении президентского офиса в пятницу говорится, что, по мнению главы государства, такая должность постоянного представителя Сейма в США для работы в Конгрессе послужила бы укреплению межпарламентского сотрудничества между странами.