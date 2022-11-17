"Руководствуясь Конституцией, (Г.Науседа - ЭЛЬТА) вернул Сейму для повторного обсуждения изменение статей Нр. VIII-1370 2, 3, 54, 76 и дополнения к Закону о платежах, предлагая временно не принимать его", – говорится в сообщении для печати.

Принятым Сеймом законом предусмотрено, что поставщикам платежных услуг, операторам систем платежей и другим субъектам, которых привлекают при оказании услуг платежей или осуществлении платежных операций, обеспечиваются особенно широкие возможности обрабатывать личные данные, включая данные специальных категорий лиц (напр. раскрывающих расовую или этническую принадлежность, религиозные убеждения, политические взгляды, сведения о здоровье или сведения о половой жизни физического лица), когда это обязательно, и которые нужны, чтобы обеспечить надлежащее предоставление платежных услуг, осуществление платежных операций и превенцию, расследование и установление мошенничества при осуществлении платежей.

"Цель инициаторов закона стремиться к большей регуляционной ясности при обработке личных данных актуальна, однако президент подчеркивает, что неприкосновенность частной жизни лица защищается Конституцией, а законом это право лица можно ограничивать, только соблюдая принцип конституционной пропорциональности и не более, чем нужно для достижения законных и важных для общества целей. По оценке руководителя страны, Законом о платежах предоставляются непропорционально большие полномочия для обработки личных данных“, – говоримся в сообщении офиса президента.

Вместе с вето Г. Науседа предлагает авторам закона вместе с Государственной инспекцией защиты данных и другими ответственными институциями и экспертами заново изучить прецеденты регулирования других стран еврозоны и установить пропорциональное соотношение сбора данных и защиты данных лица.

Принятая обработка данных слишком широка, считает Г. Науседа.

"Литва является членом еврозоны и единой системы платежей, поэтому пока не сформирован стандарт ясной европейской обработки данных специальных категорий лиц при провидении платежных операций, мы не может принять Закон о платежах с такими широкими, беспрецедентными полномочиями обработки данных. Право человека на защиту данных должно быть обеспечено", - подчеркивает Г. Науседа.

Президент призывает детальнее определить цели и способы обработки данных специальных категорий лиц, установить более ясные вехи зашиты данных. По словам президента, общественность должна быть ознакомлена с особенностями обработки личных данных при осуществлении платежных поручений или других платежных операций.