Президент: надеюсь, ничто не помешает Зеленскому приехать в Литву на саммит

"Пока процесс идет, согласовываются детали, согласовывается текст. Я считаю, что это определенно будет шагом вперед по сравнению с Мадридским саммитом", - заявил в среду журналистам Науседа.
Он также выразил надежду, что президент Владимир Зеленский воочию увидит поддержку Украины в Литве.
"Очень надеюсь, что какие-то внутренние причины не помешают президенту Зеленскому приехать в Литву, увидеть, сколько людей его здесь поддерживает, сколько украинских флагов развевается в Вильнюсе. Я думаю, что это морально укрепит наших братьев украинцев для продолжения этой страшной войны, ведь она должна закончиться только победой Украины", - отметил Науседа.
Напомним, что, как сообщалось ранее, экс-президент Даля Грибаускайте, возглавлявшая Литву два срока, заявила, что решения, которые должны быть согласованы на саммите НАТО в Вильнюсе на следующей неделе, недостаточны. По словам политика, вместо реального приглашения вступить в ряды военного альянса Украина услышит "приятные слова".
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис также пессимистично оценивает предстоящий саммит. По его словам, лидеров НАТО ждут бурные дискуссии, но пока сохраняется неопределенность относительно членства как Украины, так и Швеции в Альянсе.
В среду министр обороны Арвидас Анушаускас призвал политиков воздержаться от публичного выражения пессимизма относительно вопроса трансатлантической перспективы Украины.