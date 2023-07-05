Президент: надеюсь, ничто не помешает Зеленскому приехать в Литву на саммит

"Пока процесс идет, согласовываются детали, согласовывается текст. Я считаю, что это определенно будет шагом вперед по сравнению с Мадридским саммитом", - заявил в среду журналистам Науседа.

Он также выразил надежду, что президент Владимир Зеленский воочию увидит поддержку Украины в Литве.

"Очень надеюсь, что какие-то внутренние причины не помешают президенту Зеленскому приехать в Литву, увидеть, сколько людей его здесь поддерживает, сколько украинских флагов развевается в Вильнюсе. Я думаю, что это морально укрепит наших братьев украинцев для продолжения этой страшной войны, ведь она должна закончиться только победой Украины", - отметил Науседа.

Напомним, что, как сообщалось ранее, экс-президент Даля Грибаускайте, возглавлявшая Литву два срока, заявила, что решения, которые должны быть согласованы на саммите НАТО в Вильнюсе на следующей неделе, недостаточны. По словам политика, вместо реального приглашения вступить в ряды военного альянса Украина услышит "приятные слова".