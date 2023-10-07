Президент: надеюсь, нам удастся стать не теоретической, а практической альтернативой транспортировки украинского зерна

"Вчера я начал говорить об этом с главой ЕК госпожой фон дер Ляйен. Сегодня мы разговаривали с премьер-министром Польши Моравецким относительно недавнего решения о переносе пограничного контроля, контроля санитарных и других требований с польско-украинской границы в порты стран Балтии", – сообщил журналистам Г. Науседа, участвующий в Европейском совете политического сообщества.

"В четверг я говорил о возможности для Еврокомиссии внести финансовый вклад в улучшение инфраструктуры и устранение определенных эффектов "бутылочного горлышка" на пути украинского зерна в порты стран Балтии. Я думаю, что все идет достаточно хорошо и надеюсь, что мы сможем стать не теоретической, а практической альтернативой в тех случаях, когда основные каналы транзита зерна на юге, в Черном море, останутся закрытыми", – подчеркнул он.