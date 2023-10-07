Президент: надеюсь, нам удастся стать не теоретической, а практической альтернативой транспортировки украинского зерна

"Вчера я начал говорить об этом с главой ЕК госпожой фон дер Ляйен. Сегодня мы разговаривали с премьер-министром Польши Моравецким относительно недавнего решения о переносе пограничного контроля, контроля санитарных и других требований с польско-украинской границы в порты стран Балтии", – сообщил журналистам Г. Науседа, участвующий в Европейском совете политического сообщества.
"В четверг я говорил о возможности для Еврокомиссии внести финансовый вклад в улучшение инфраструктуры и устранение определенных эффектов "бутылочного горлышка" на пути украинского зерна в порты стран Балтии. Я думаю, что все идет достаточно хорошо и надеюсь, что мы сможем стать не теоретической, а практической альтернативой в тех случаях, когда основные каналы транзита зерна на юге, в Черном море, останутся закрытыми", – подчеркнул он.
Глава государства отметил, что Литва готова внести свой вклад в получение Украиной вышеупомянутой поддержки, а Польша солидарна в этом вопросе.
Отношения между Польшей и Украиной нормализуются
Между тем, говоря об ухудшившихся за последние недели отношениях между Польшей и Украиной, президент заверил, что они нормализуются и обе страны прилагают усилия для возвращения к "нормальному диалогу". По его словам, все должно решиться после парламентских выборов в Польше.
"Мне кажется, мы слишком преувеличиваем эскалацию отношений между двумя странами. По динамике последних недель видно, что все нормализуется. Мы должны понимать, что в Польше скоро пройдут парламентские выборы, ситуация достаточно напряженная и эти последние дни станут решающими", – сказал президент.
"Давайте подождем выборов, их результатов, и я думаю, что все должно нормализоваться, в нормализации отношений в первую очередь заинтересована Украина и Польша. Я вижу, что обе страны прилагают усилия, чтобы вернуться к нормальному диалогу", – отметил он.