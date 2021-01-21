"Я надеюсь, что откроется новая страница в отношениях США и Европы, и я очень надеюсь, что точно такую же страницу, светлую, позитивную, мы откроем и в отношениях Литвы и США, так как Дж. Байден неплохо знает проблематику региона, бывал здесь, и я надеюсь, что приоритет сотрудничества с государствами Балтии будет находиться в его иерархии целей довольно высоко", - сказал Г. Науседа в четверг перед заседанием Европейского совета.
Руководитель Литвы подтвердил, что наблюдал за церемонией инаугурации Дж. Байдена, и отметил, что речь нового президента США "настроила очень оптимистично".
"Хотелось бы обратить внимание на несколько моментов, которые выявили ценности нового президента США - это вера и это семья, новый президент всей своей риторикой и поведением демонстрировал, что американское общество и он лично основывают свои достижения и свое будущее именно на этих двух важных вещах, в которых в современном мире начинают сомневаться. Новый президент США Дж. Байден таких сомнений не оставил, и это меня радует, потому что я придерживаюсь точно таких же ценностей", - сказал Г. Науседа.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперт предупреждает: информацию о послаблениях бизнес и образовательные учреждения будут получать постепенно
Представители бизнеса и образовательных учреждений...
"Delfi Главное": Киркорову запрещен въезд в Литву - кто следующий и почему? (211)
Департамент миграции на 5 лет запретил въезд в Литву...
Полиция рассказала, как будут контролировать сообщение после разрешения "социальных пузырей" (13)
20 января правительство это значит, что одинокие люди...
Литва по уровню заболевания COVID-19 – шестая в Европе (7)
Литва , по новым данным Европейского центра...
Коронавирус в Литве: 1274 новых случая, 32 человека умерли (19)
За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 1274 новых...