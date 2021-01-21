"Я надеюсь, что откроется новая страница в отношениях США и Европы, и я очень надеюсь, что точно такую же страницу, светлую, позитивную, мы откроем и в отношениях Литвы и США, так как Дж. Байден неплохо знает проблематику региона, бывал здесь, и я надеюсь, что приоритет сотрудничества с государствами Балтии будет находиться в его иерархии целей довольно высоко", - сказал Г. Науседа в четверг перед заседанием Европейского совета.

Руководитель Литвы подтвердил, что наблюдал за церемонией инаугурации Дж. Байдена, и отметил, что речь нового президента США "настроила очень оптимистично".

"Хотелось бы обратить внимание на несколько моментов, которые выявили ценности нового президента США - это вера и это семья, новый президент всей своей риторикой и поведением демонстрировал, что американское общество и он лично основывают свои достижения и свое будущее именно на этих двух важных вещах, в которых в современном мире начинают сомневаться. Новый президент США Дж. Байден таких сомнений не оставил, и это меня радует, потому что я придерживаюсь точно таких же ценностей", - сказал Г. Науседа.