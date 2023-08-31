31 августа 2023 г. 16:32

Президент на встрече с учителями в преддверии нового учебного года: все будет хорошо

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

На встрече с учителями в преддверии нового учебного года президент Гитанас Науседа подчеркнул достоинство их профессии и важность преданности своей работе.

"Я уверен, что все будет хорошо", – сказал Г. Науседа учителям, приступающим к работе 1 сентября.

"Какой бы работой ни занимался, без преданности ничего не добьешься, все просто будет валиться из рук. А у вас не может валиться из рук, потому что вы будете работать с детьми", – подчеркнул президент, пожелав не заострять внимание на первых неудачах.

Первая леди страны Диана Науседене пожелала учителям мужества и уверенности в себе.

"Вызовы, стоящие перед учителем, чрезвычайно сложны. Не теряйте уверенности в себе", – сказала Д. Науседене.

В четверг в Колонном зале Президентского дворца собралось около полусотни учителей, которые приступят к работе 1 сентября.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Читайте также
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии