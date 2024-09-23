2024.09.23 12:05

Президент на Саммите будущего: ООН должна иметь возможность останавливать и сдерживать агрессоров

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

Начался рабочий визит президента Литовской Республики Гитанаса Науседы в Нью-Йорк, где проходит 79-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Глава государства выступил на Саммите будущего ООН. В своей речи президент подчеркнул, что для передачи будущим поколениям более безопасного, устойчивого и инклюзивного мира нам необходимо восстановить основанный на правилах международный порядок, решить климатический кризис и наращивать усилия по достижению целей, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации президентской службы.

Обращаясь к участникам Саммита будущего, который проходит в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, Науседа отметил, что при построении мира будущего важно сохранять уважение к принципам международного права, демократии и свободы. Президент подчеркнул, что крайне важно не допустить присвоения Россией оккупированных территорий Украины.

„Литва призывает международное сообщество активизировать усилия, чтобы ограничить возможности России продолжать свою колониальную войну. Нужно заставить Россию полностью покинуть все украинские территории. К сожалению, недостаточный многосторонний ответ на агрессию России против Украины вызывает серьезные сомнения в способности Организации Объединенных Наций поддерживать мир и безопасность во всем мире. Очевидно, что необходимы коренные реформы этой организации, включая Совет Безопасности. Организация Объединенных Наций должна иметь возможность останавливать и сдерживать как нынешних, так и будущих агрессоров! Это позволит обеспечить не только мир и безопасность во всем мире, но и устойчивое развитие и права человека“, – подчеркнул президент.

Как указывает президентская служба, глава Литвы отметил, что для достижения Целей в области устойчивого развития необходимо прилагать больше усилий. По его словам, одним из главных препятствий на данный момент является нехватка финансовых ресурсов, поэтому нужно создать глобальную финансовую структуру, которая будет более честной, справедливой и способной оперативно реагировать на кризисы.

В своем выступлении президент также отметил, что Литва решительно настроена на решение климатического кризиса и планирует увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии и инновационные технологии. Науседа также подчеркнул важность использования возможностей, которые открывает цифровая трансформация, для создания более устойчивого будущего.

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