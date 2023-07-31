Президент: на данный момент нет информации о возможных провокациях "Вагнер" на границе с Литвой

"Сегодня таких признаков нет, но присутствие группы "Вагнер" в непосредственной близости (означает то – ELTA), что эти провокации могут быть организованы как против Польши, так и против Литвы и Латвии", - в понедельник журналистам сказал Г. Науседа.
"Поэтому мы будем следить за их действиями, мы усилили свои разведывательные возможности, посвященные этой проблеме, будем следить за ситуацией и будем готовы реагировать в случае необходимости", - подчеркнул президент.
Однако, как отмечает Г. Науседа, угроза провокаций для Литвы из-за присутствия "Вагнер" в Беларуси серьезна.
"Даже если основные сценарии, может быть, другие, или нам хотят внушить, что эти сценарии другие и что, возможно, группы "Вагнер" будут направлены в Африку или еще куда-то. Слишком велик соблазн, находясь здесь, у нашей границы, не использовать свое присутствие для различных провокаций. Поэтому считаю, что угроза серьезная", - сказал глава страны.
Г. Науседа не дает оценки сообщениям польских политиков о возможных намерениях наемников "Вагнер" организовать какие-либо провокации на литовско-польской границе. Однако президент заверил, что армия в случае необходимости готова отреагировать на любые действия, инициированные на границе.
"Я не берусь оценивать риторику польской власти и действия институтов. Мне важно, что наши действия уже давно согласованы, еще после 2014 года. После объявления о дислокации группы "Вагнер" в Беларуси мы предприняли дополнительные шаги, утвердили новый план прикрытия границы", - сказал глава страны.
"Нет никаких препятствий для того, чтобы Литовская армия пришла на помощь пограничникам, и это обязательно будет сделано", - подчеркнул Г. Науседа.
В субботу, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции заявил, что у Польши есть информация о том, что более 100 наемников группы "Вагнер" двинулись в сторону Сувалкского коридора возле Гродно. Из-за этого, как заявил М. Моравецкий, ситуация становится все более опасной.