Президент: на данный момент нет информации о возможных провокациях "Вагнер" на границе с Литвой

"Сегодня таких признаков нет, но присутствие группы "Вагнер" в непосредственной близости (означает то – ELTA), что эти провокации могут быть организованы как против Польши, так и против Литвы и Латвии", - в понедельник журналистам сказал Г. Науседа.

"Поэтому мы будем следить за их действиями, мы усилили свои разведывательные возможности, посвященные этой проблеме, будем следить за ситуацией и будем готовы реагировать в случае необходимости", - подчеркнул президент.

Однако, как отмечает Г. Науседа, угроза провокаций для Литвы из-за присутствия "Вагнер" в Беларуси серьезна.

"Даже если основные сценарии, может быть, другие, или нам хотят внушить, что эти сценарии другие и что, возможно, группы "Вагнер" будут направлены в Африку или еще куда-то. Слишком велик соблазн, находясь здесь, у нашей границы, не использовать свое присутствие для различных провокаций. Поэтому считаю, что угроза серьезная", - сказал глава страны.