Президент: мы хотим, чтобы в бюджете 2024 года была учтена необходимость заботиться о семьях и пенсионерах

"Во время этой сессии Сейма мы просим Сейм рассмотреть вопрос дополнительного размера необлагаемого налогом дохода (ННД) для семей, воспитывающих детей. Мы также хотим, чтобы в госбюджете была учтена необходимость заботы о наших пенсионерах. Повышение пенсий было вопросом, по которому мы до сих пор находили консенсус. Я верю, что бюджет 2024 года не станет исключением", - во вторник после встречи сказал Г. Науседа.
Президент также отметил, что принятие подобных решений не может быть отложено из-за возможной нехватки финансов. По его словам, таким образом отказываться от реформ нельзя.
"Нам часто нравится заявлять о том, как мы заботимся о людях, но, когда дело доходит до решений, мы находим множество причин не реализовывать эти решения, обычно основываясь на том, что на это нет денег. На наш взгляд, это неправильно и нет никаких извинений за то, что принятие необходимых решений, особенно актуальных для семей, воспитывающих детей, по тем или иным причинам откладывается", - сказал он.
В. Чмилите-Нильсен: следующий год – год выборов, поэтому принятие бюджета может оказаться более сложным
Спикер Сейма В. Чмилите-Нильсен учла, что 2024 год будет годом выборов, поэтому принятие бюджета этого года, возможно, будет более сложным. Однако она считает, что Сейму удастся согласовать желания и финансовые возможности государства.
Также, по словам политика, пакет налоговой реформы, рассматриваемый в ходе осенней сессии, будет разбит на части и будет оцениваться поэтапно. По ее словам, отдельные предложения будут обсуждаться в зависимости от потребностей и возможности реализации до достижения консенсуса.
"Каждое предложение (по налоговым изменениям – ELTA), поступившее в зал Сейма, мы будем рассматривать отдельно. Как я уже сказала, этой осенью будет много добрых желаний, и нам в Сейме придется сопоставить их с реальными финансовыми возможностями государства, оценивая их мудро и ответственно", - сказала В. Чмилите-Нильсен.
"Что касается налоговых коррекций, я еще на прошлой неделе сказала, что мы обсуждали в коалиции. Мы договорились, что после подачи он будет разбит на части, будет оцениваться поэтапно. Бешеной спешки нет. Об отдельных предложениях мы можем говорить сколько потребуется. Для того, чтобы достичь консенсуса", - пояснила она.
Президент призвал решить вопрос с зарплатами лиц, работающих в правоохранительной системе
Президент подчеркнул, что для него также важен вопрос заработной платы лиц, работающих в правоохранительной системе. По его словам, необходимо приложить больше усилий для обеспечения справедливой заработной платы в этой сфере.
"Реформа госслужбы проводится, закон принят, но работа не завершена. Именно поэтому сейчас существует определенная диспропорция между зарплатами судей и прокуроров. Есть более глубокие проблемы. Мы подняли зарплаты судьям, но массово уходят с работы помощники судей, которые получают невероятно низкие зарплаты", - пояснил журналистам Г. Науседа.
Еще в июне глава страны предложил повышать зарплаты прокурорам не с января следующего года, а с октября этого года.
Наконец, глава страны призвал Сейм принять во внимание его инициативу об ужесточении ответственности за преступления против государства.
"Система правосудия также очень важна для нас. Именно поэтому я инициировал закон об ужесточении ответственности за преступления против государства. Я верю, что в Сейме будет одобрение. Мы живем в такой геополитической среде, когда нам приходится очень принципиально и строго оценивать действия людей против нашего государства", - сказал он.
Президент страны и руководство Сейма встречаются дважды в год – перед началом весенней и осенней сессий – для обсуждения представленных законодательных актов.