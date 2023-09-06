Президент: мы хотим, чтобы в бюджете 2024 года была учтена необходимость заботиться о семьях и пенсионерах

"Во время этой сессии Сейма мы просим Сейм рассмотреть вопрос дополнительного размера необлагаемого налогом дохода (ННД) для семей, воспитывающих детей. Мы также хотим, чтобы в госбюджете была учтена необходимость заботы о наших пенсионерах. Повышение пенсий было вопросом, по которому мы до сих пор находили консенсус. Я верю, что бюджет 2024 года не станет исключением", - во вторник после встречи сказал Г. Науседа.

Президент также отметил, что принятие подобных решений не может быть отложено из-за возможной нехватки финансов. По его словам, таким образом отказываться от реформ нельзя.

"Нам часто нравится заявлять о том, как мы заботимся о людях, но, когда дело доходит до решений, мы находим множество причин не реализовывать эти решения, обычно основываясь на том, что на это нет денег. На наш взгляд, это неправильно и нет никаких извинений за то, что принятие необходимых решений, особенно актуальных для семей, воспитывающих детей, по тем или иным причинам откладывается", - сказал он.