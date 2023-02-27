Президент: мы должны запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх

"Мы должны добиваться полной международной изоляции России до тех пор, пока она продолжает свою жестокую войну в Украине. Мы должны запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх. Ни в коем случае они не могут соревноваться, как обычно, в то время как их страны совершают геноцид в середине Европы", - в своем Twitter-аккаунте написал Г. Науседа.
ELTA напоминает, что Международный олимпийский комитет (МОК) в январе заявил, что "ни один спортсмен не должен быть лишен возможности участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта".
МОК поясняет, что российские и белорусские спортсмены на крупнейших соревнованиях не будут представлять свою страну или любую другую организацию в своей стране, то есть спортсмены из указанных стран в Олимпийских играх в Париже в 2024 г. участвовали бы под нейтральным флагом.
В связи с такой позицией МОК министры спорта 34 стран письменно обратились в Международный олимпийский комитет: предлагают пересмотреть решение в отношении России и Беларуси.
Украина обещает бойкотировать Олимпийские игры в Париже.
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