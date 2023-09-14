Президент: мы должны сообща стремиться к скорейшей реализации целей евроатлантической интеграции Украины

По словам администрации президента, Науседа подчеркнул, что Вильнюсский саммит НАТО продемонстрировал единство трансатлантического сообщества и сплоченность ради защиты ценностей свободного мира, укрепления безопасности евроатлантического пространства и стремления поддерживать Украину до победы.
"Мы должны сообща стремиться к скорейшей реализации целей евроатлантической интеграции Украины", – заявил лидер Литовского государства.
Президент Литвы подчеркнул, что не менее важными являются принятые в Вильнюсе решения по обеспечению безопасности восточного фланга НАТО – утвержденные планы региональной обороны НАТО нового поколения, усиление воздушной и противоракетной обороны.
"Несмотря на большую важность достигнутых планов, сами по себе они не сдерживают агрессора – мы должны продолжать совместную систематическую работу, стремясь к скорейшей реализации этих планов и их эффективному действию", – сказал Науседа.
На встрече президенты обсудили общие позиции стран относительно начала переговоров о членстве Украины в ЕС уже в этом году, использования замороженного российского государственного и частного имущества для восстановления Украины, ужесточения санкций против России и Беларуси и обеспечения предотвращения способов их обхода.
Лидеры Литвы и Польши договорились и впредь добиваться создания Специального международного трибунала по привлечению России к ответственности за военные преступления и преступления агрессии.
Президенты также обсудили двустороннее экономическое сотрудничество и совместные инфраструктурные проекты.
По мнению Науседы, необходимо ускорить реализацию проекта Rail Baltica по созданию железнодорожного сообщения между странами Балтии, Польшей и всем ЕС, что поможет укрепить европейскую юго-северную транспортную ось и будет способствовать обеспечению военной мобильности, говорится в пресс-релизе администрации президента.