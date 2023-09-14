Президент: мы должны сообща стремиться к скорейшей реализации целей евроатлантической интеграции Украины

По словам администрации президента, Науседа подчеркнул, что Вильнюсский саммит НАТО продемонстрировал единство трансатлантического сообщества и сплоченность ради защиты ценностей свободного мира, укрепления безопасности евроатлантического пространства и стремления поддерживать Украину до победы.

"Мы должны сообща стремиться к скорейшей реализации целей евроатлантической интеграции Украины", – заявил лидер Литовского государства.

Президент Литвы подчеркнул, что не менее важными являются принятые в Вильнюсе решения по обеспечению безопасности восточного фланга НАТО – утвержденные планы региональной обороны НАТО нового поколения, усиление воздушной и противоракетной обороны.

"Несмотря на большую важность достигнутых планов, сами по себе они не сдерживают агрессора – мы должны продолжать совместную систематическую работу, стремясь к скорейшей реализации этих планов и их эффективному действию", – сказал Науседа.