"Литва прекрасно понимает, что Украина защищает не только свою, но и свободу и демократические ценности всей Европы. Поэтому мы благодарны Украине и ее народу за непоколебимую решимость. Мы всячески поддерживали и будем поддерживать Украину. Мы решительно поддерживаем мирный план президента Владимира Зеленского, в основе которого лежит защита суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал глава государства Стефанчуку.

Президент Литвы обсудил с председателем Верховной Рады Украины предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе. Глава государства отметил, что Литва делает все возможное, чтобы саммит НАТО стал качественным переломом в отношениях между Украиной и НАТО, сообщает Группа по вопросам коммуникации президентской службы.

"Мы верим и делаем все возможное, чтобы на саммите НАТО в Вильнюсе удалось договориться о долгосрочной практической поддержке Украины со стороны НАТО и союзников", - сказал Науседа.

Президент еще раз подтвердил председателю Верховной Рады твердую поддержку Литвой Украины на пути к членству в Европейском союзе и отметил прогресс, достигнутый Украиной в проведении реформ даже в крайне сложных условиях. По словам главы государства, очень важно еще в этом году принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

На встрече обсуждались вопросы восстановления Украины. По утверждению главы государства, восстанавливать Украину нужно уже сейчас. Президент подчеркнул готовность Литвы и дальше участвовать в проектах восстановления.

По словам главы государства, мы должны обеспечить международную ответственность за все преступления, совершенные Россией, включая преступление агрессии. Президент подчеркнул, что создание специального международного трибунала – это единственный способ заставить политическое и военное руководство России ответить за преступление агрессии.