"Украинское спортивное сообщество видит и ценит общую европейскую позицию и поддержку. Европа к участию в своих мероприятиях – Европейских играх, Европейских юношеских олимпийских фестивалях – ни россиян, ни белорусов не допускает.

В разговоре с президентом я заверила его, что позиция Литвы по этому вопросу также остается неизменной – мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину. Мы выступаем против участия россиян и белорусов как на Олимпиаде в Париже, так и в любом другом спортивном мероприятии, пока в Украине идет война. Не представляем, как украинские спортсмены, сражающиеся за свободу, могли бы соревноваться с россиянами на Олимпийских играх.

Поэтому мы договорились, что сейчас мы должны сделать все, чтобы ни россияне, ни белорусы не попали на Олимпийские игры в Париже. Совместно с национальными спортивными федерациями и организациями мы должны всячески требовать от международных федераций, чтобы они придерживались принципиальной позиции и не допустили ни россиян, ни белорусов к прохождению олимпийского отбора.

Помимо этого, мы должны обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой призвать международные федерации следовать действующим рекомендациям по недопущению российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Мы будем поддерживать с президентом связь и вместе со странами Северной Европы и Балтии примем все меры, чтобы страны-агрессоры не участвовали в Олимпийских играх", – на встрече сказала Д. Гудзинявичюте.

Кроме того, сообщается, что в четверг ЛНОК также обратился к своим членам — федерациям олимпийских видов спорта и федерациям видов спорта, включенных в программу Олимпийских игр в Париже, — с предложением объединиться с коллегами из других стран и требовать, чтобы международные федерации придерживались принципиальной позиции и не допустили российских и белорусских спортсменов.