Президент Литвы: железный занавес между Востоком и Западом опустился, наверное, надолго

"Он (железный занавес) уже опустился. Он всей тяжестью опустился 24 февраля 2022 года", - в четверг во время визита в Пренай журналистам сказал Г. Науседа, отвечая на вопрос о планах Литвы с марта закрыть КПП "Райгардас" и "Лаворишкес".

"Железный занавес уже существует. Скорее всего, он опустился надолго. Я не буду судить, на десятилетия или годы. Это будет во многом зависеть от будущего российского режима", - сказал он.

Президент подчеркнул, что такая геополитическая ситуация показывает, что Литве необходимо как готовиться к возможным вызовам и как можно скорее укреплять свою обороноспособность.

"Существование этого железного занавеса создает вызовы для нас как НАТО, как организации коллективной безопасности и, конечно, для Литвы как одной из стран-партнеров НАТО", - сказал глава страны.