Президент Литвы: железный занавес между Востоком и Западом опустился, наверное, надолго

"Он (железный занавес) уже опустился. Он всей тяжестью опустился 24 февраля 2022 года", - в четверг во время визита в Пренай журналистам сказал Г. Науседа, отвечая на вопрос о планах Литвы с марта закрыть КПП "Райгардас" и "Лаворишкес".
"Железный занавес уже существует. Скорее всего, он опустился надолго. Я не буду судить, на десятилетия или годы. Это будет во многом зависеть от будущего российского режима", - сказал он.
Президент подчеркнул, что такая геополитическая ситуация показывает, что Литве необходимо как готовиться к возможным вызовам и как можно скорее укреплять свою обороноспособность.
"Существование этого железного занавеса создает вызовы для нас как НАТО, как организации коллективной безопасности и, конечно, для Литвы как одной из стран-партнеров НАТО", - сказал глава страны.
"Мы не можем полагаться только на те задачи, которые НАТО определяет для себя. Нам самим предстоит много работы. И что еще важнее, делать их быстро, потому что медленная работа сегодня невозможна", - подчеркнул он.
Комиссия по национальной безопасности (КНБ), заседавшая во вторник, предлагает закрыть еще два контрольно-пропускных пункта с Беларусью. В Правительство внесено предложение прекратить с 1 марта этого года движение пешеходов, велосипедистов, других транспортных средств и грузов на КПП "Лаворишкес" и "Райгардас".
С августа прошлого года на границе с Беларусью временно закрыты КПП "Шумскас" и "Лаворишкес".
В настоящее время действует один КПП на границе Польши с Беларусью, два – на латвийско-белорусской границе и четыре – на литовско-белорусской границе.