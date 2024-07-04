Президент Литвы ждет реакцию министра здравоохранения: хотелось бы, чтобы министр на эти упреки ответил

„Мы видим немало упреков от пациентов, профсоюзов, представителя Союза врачей. Мне бы хотелось, чтобы министр на эти упреки ответил, чтобы они не остались висеть“, – заявил Г. Науседа агентству Elta в четверг.
„Всем министрам можно сделать замечания, не думаю, что господин Дулькис здесь является каким-то исключением“, – добавил он.
Ранее переизбранный президент заявил, что стоит пересмотреть состав нынешнего правительства. Г. Науседа уверяет, что вернется к этому вопросу после того, как определится с кандидатом в кресло еврокомиссара.
„Прежде всего, хотелось бы решить вопрос с еврокомиссаром, а потом уже поговорим. По правде говоря, эти беседы уже начались, мы уже немного поговорили. Надеюсь, что все будет гладко и хорошо“, – подчеркнул Г. Науседа.
Г. Науседа ранее заявил, что стоит критически пересмотреть состав уходящего правительства. Глава государства намекнул, что у него есть конкретные имена министров, которые, по его мнению, могут быть заменены после того, как правительство вернет свои полномочия. Офис президента дал понять, что больше всего сомнений вызывает деятельность министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса.
Однако старший советник главы страны Ирена Сегаловичене во вторник в эфире Žinių radijas высказала замечания и в адрес А. Дулькиса. Она дала понять, что в случае его ухода с поста министра в системе здравоохранения появятся лидеры, способные занять эту должность.