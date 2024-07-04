Президент Литвы ждет реакцию министра здравоохранения: хотелось бы, чтобы министр на эти упреки ответил

„Мы видим немало упреков от пациентов, профсоюзов, представителя Союза врачей. Мне бы хотелось, чтобы министр на эти упреки ответил, чтобы они не остались висеть“, – заявил Г. Науседа агентству Elta в четверг.

„Всем министрам можно сделать замечания, не думаю, что господин Дулькис здесь является каким-то исключением“, – добавил он.

Ранее переизбранный президент заявил, что стоит пересмотреть состав нынешнего правительства. Г. Науседа уверяет, что вернется к этому вопросу после того, как определится с кандидатом в кресло еврокомиссара.