Президент Литвы заявил, что доверяет дипломату Баярунасу

"Президент доверяет послу Э. Баярунасу, ценит его профессиональное представление Литовской Республики в Соединенном Королевстве – в целях содействия дружеским отношениям между Литвой и Соединенным Королевством и развития культурно-экономического сотрудничества между странами. Глава государства положительно оценивает и то, как посол Э. Баярунас заботится о сохранении и укреплении связей литовцев, проживающих в Соединенном Королевстве, с Литвой", – говорится в письменном комментарии Офиса президента, переданном группой по связям президента агентству ELTA.

"Если в возглавляемом послом диппредставительстве возникают трудовые конфликты, они должны решаться в соответствии с принципами служебной этики. Президент надеется, что МИД благожелательно поможет разрешить эту ситуацию путем диалога", – говорится в комментарии.