Президент Литвы заявил, что доверяет дипломату Баярунасу

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Eitvydas Bajarūnas
Eitvydas Bajarūnas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Несмотря на призывы председателя Комитета Сейма по иностранным делам (КИД) Жигимантаса Павилениса рассмотреть вопрос об отзыве посла в Соединенном Королевстве Эйтвидаса Баярунаса, замешанного в скандале с возможным моббингом, Офис президента уверяет, что по-прежнему доверяет дипломату. Кроме того, на площади Даукантаса подчеркивают, что при возникновении трудовых конфликтов в представительстве, их решением путем диалога должно заниматься Министерство иностранных дел (МИД).

"Президент доверяет послу Э. Баярунасу, ценит его профессиональное представление Литовской Республики в Соединенном Королевстве – в целях содействия дружеским отношениям между Литвой и Соединенным Королевством и развития культурно-экономического сотрудничества между странами. Глава государства положительно оценивает и то, как посол Э. Баярунас заботится о сохранении и укреплении связей литовцев, проживающих в Соединенном Королевстве, с Литвой", – говорится в письменном комментарии Офиса президента, переданном группой по связям президента агентству ELTA.

"Если в возглавляемом послом диппредставительстве возникают трудовые конфликты, они должны решаться в соответствии с принципами служебной этики. Президент надеется, что МИД благожелательно поможет разрешить эту ситуацию путем диалога", – говорится в комментарии.

Как сообщалось ранее, на заседании КИД в среду состоялась встреча с послом Э. Баярунасом. После заседания председатель комитета Ж. Павиленис заявил, что дипломата необходимо отозвать как можно скорее, поскольку работа посольства в Лондоне парализована.

Кроме того, Ж. Павиленис выразил надежду, что президент, который на прошлой неделе попросил посла продолжить работу, также изменит свою позицию.

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Источник
ru.DELFI.lt
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