Президент Литвы заявил, что доверяет дипломату Баярунасу

"Президент доверяет послу Э. Баярунасу, ценит его профессиональное представление Литовской Республики в Соединенном Королевстве – в целях содействия дружеским отношениям между Литвой и Соединенным Королевством и развития культурно-экономического сотрудничества между странами. Глава государства положительно оценивает и то, как посол Э. Баярунас заботится о сохранении и укреплении связей литовцев, проживающих в Соединенном Королевстве, с Литвой", – говорится в письменном комментарии Офиса президента, переданном группой по связям президента агентству ELTA.
"Если в возглавляемом послом диппредставительстве возникают трудовые конфликты, они должны решаться в соответствии с принципами служебной этики. Президент надеется, что МИД благожелательно поможет разрешить эту ситуацию путем диалога", – говорится в комментарии.
Как сообщалось ранее, на заседании КИД в среду состоялась встреча с послом Э. Баярунасом. После заседания председатель комитета Ж. Павиленис заявил, что дипломата необходимо отозвать как можно скорее, поскольку работа посольства в Лондоне парализована.
Кроме того, Ж. Павиленис выразил надежду, что президент, который на прошлой неделе попросил посла продолжить работу, также изменит свою позицию.