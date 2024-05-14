2024.05.14 17:03

Президент Литвы: закон об "иностранном влиянии" может негативно повлиять на европейскую интеграцию Грузии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

После того как парламент Сакартвело принял закон об "иностранном влиянии", вызвавший массовые протесты, президент Гитанас Науседа снова заявил, что этот законодательный акт противоречит обязательствам Тбилиси перед Европейским союзом (ЕС) и может негативно повлиять на процессы европейской интеграции страны.

"Президент уже говорил, что этот закон противоречит обязательствам Сакартвело перед Евросоюзом, что в случае его принятия и вступления в силу он негативно повлияет на процесс евроинтеграции страны", - в ответе Elta указал советник президента Ридас Ясюленис.

"Гражданское общество в Сакартвело не раз четко заявляло, что видит будущее своей страны в Европе. Нельзя игнорировать волю и желание людей жить в обществе, основанном на принципах демократии и свободы. Литва и впредь будет поддерживать выбор народа Сакартвело стать частью Европы", - повторил советник лидера страны комментарий президента Г. Науседы, приведенный в опубликованном в апреле заявлении.

Несмотря на несколько недель массовых протестов, во вторник парламент Сакартвело принял противоречиво оцениваемый закон об "иностранном влиянии".

В третьем, окончательном чтении за "российский закон" проголосовали 84 законодателя, против – 30. Закон был принят, несмотря на продолжающиеся протесты возле здания парламента и предупреждения Брюсселя о том, что этот шаг подорвет стремление Тбилиси вступить в Европейский союз.

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