Основное внимание в своем выступлении президент уделит вопросам европейской безопасности и помощи Украине, расширению ЕС, важности сохранения исторической памяти и формирования устойчивости общества, сообщает пресс-служба президента.

В ходе визита в Страсбург глава государства также встретится с председателем Европейского парламента Робертой Метсола и генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.