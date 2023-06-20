2023 m. birželio 20 d. 08:26

Президент Литвы выступит с годовым докладом в Сейме

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

По мере приближения окончания очередной весенней сессии парламента, во вторник президент Литвы Гитанас Науседа планирует выступить в Сейме с годовым докладом.

Это четвертый доклад главы государства, адресованный парламенту и общественности.

Глава страны обратится к политикам в обстоятельствах длящейся уже более года широкомасштабной войны России в Украине, а во внутренней политике Литвы – в ожидании кандидата на пост министра образования, науки и спорта, который заменит Юргиту Шюгждинене, ушедшую после так называемого "чекового скандала".

Руководствуясь Конституцией, президент зачитывает в Сейме годовые доклады, в которых обсуждает состояние страны, важнейшие события внутренней и внешней политики Литвы.

С такими общениями традиционно руководство страны выступает на весенней сессии парламента.

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