Президент Литвы выступит с годовым докладом в Сейме

Глава страны обратится к политикам в обстоятельствах длящейся уже более года широкомасштабной войны России в Украине, а во внутренней политике Литвы – в ожидании кандидата на пост министра образования, науки и спорта, который заменит Юргиту Шюгждинене, ушедшую после так называемого "чекового скандала".