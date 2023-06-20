Президент Литвы выступит с годовым докладом в Сейме

Это четвертый доклад главы государства, адресованный парламенту и общественности.
Глава страны обратится к политикам в обстоятельствах длящейся уже более года широкомасштабной войны России в Украине, а во внутренней политике Литвы – в ожидании кандидата на пост министра образования, науки и спорта, который заменит Юргиту Шюгждинене, ушедшую после так называемого "чекового скандала".
Руководствуясь Конституцией, президент зачитывает в Сейме годовые доклады, в которых обсуждает состояние страны, важнейшие события внутренней и внешней политики Литвы.
С такими общениями традиционно руководство страны выступает на весенней сессии парламента.