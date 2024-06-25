Президент Литвы выступит с ежегодным докладом в Сейме

Это будет пятое послание президента к парламенту и народу. На этот раз Г. Науседа выступит перед политиками, уже обеспечив себе второй срок на посту главы государства.

Выступление президента с ежегодной речью пройдет на фоне продолжающегося широкомасштабного российского вторжения в Украину, беспорядков на Ближнем Востоке, а во внутренней политике – в ожидании назначения министров социальной защиты и труда, а также образования, науки и спорта.