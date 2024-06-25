2024.06.25 10:07

Президент Литвы выступит с ежегодным докладом в Сейме

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Во вторник президент Гитанас Науседа выступит со своим ежегодным докладом в Сейме.

Это будет пятое послание президента к парламенту и народу. На этот раз Г. Науседа выступит перед политиками, уже обеспечив себе второй срок на посту главы государства.

Выступление президента с ежегодной речью пройдет на фоне продолжающегося широкомасштабного российского вторжения в Украину, беспорядков на Ближнем Востоке, а во внутренней политике – в ожидании назначения министров социальной защиты и труда, а также образования, науки и спорта.

В своем прошлогоднем послании лидер страны призвал к существенному увеличению бюджетных расходов на оборону, подчеркнул важность размещения немецкой бригады в Литве, отметив, что Литве важно выполнить всю необходимую домашнюю работу. Г. Науседа, обращаясь к парламентариям, также раскритиковал правящих, замешанных в так называемом „чековом“ скандале, а также Главную комиссию по служебной этике (ГКСЭ).

Согласно Конституции, президент выступает в Сейме с ежегодными докладами, в которых обсуждает положение страны, важнейшие события во внутренней и внешней политике Литвы. Такие доклады традиционно зачитываются руководством страны во время весенней сессии парламента.

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