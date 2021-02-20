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Президент Литвы Гитанас Науседа порадовался масштабами вакцинации в Литве, указав, что за последние сутки в стране привили больше 10 000 человек.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© LRPK

"10 654 – такое количество жителей в Литве привили от коронавируса 18 февраля! Это первый день, когда мы достигли пятизначного числа привитых за день, поэтому хочу порадоваться и поблагодарить всех, кто в этом участвовал", – писал 20 февраля в социальной сети президент.

Он отметил, что второй дозой вакцины уже привиты врачи, жители и работники домов опеки, другие люди из группы риска, первой дозой вакцины уже привили большую часть учителей начальной школы, начата вакцинация пожилых людей.

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"Процесс вакцинации набирает оборот, стало больше хороших новостей о поставках вакцины. ЕК прогнозирует, что в марте мы получим в 1,5 раза больше доз, чем получили в феврале, а во втором квартале количество полученных доз будет в несколько раз выше, чем в первом квартале. Объединенными усилиями шаг за шагом мы идем к цели, о которой договорились на заседании Совета ЕС в январе - добиться коллективного иммунитета до лета этого года", – сказал глава Литвы.

По словам Науседы, во втором квартале будет получено больше доз, что ускорит темпы вакцинации.

"Мы достигли 10 000 доз в сутки, сейчас наша цель - 20 000, а в середине весны - больше 30 000 человек в сутки", – сказал президент.

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