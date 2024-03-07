Президент Литвы выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Туминаса

О кончине известного режиссера сообщила в среду вечером в Facebook режиссер Анжелика Холина.

Поздно вечером в среду президент Гитанас Науседа выразил соболезнования родственникам режиссера Р. Туминаса и театральному сообществу.

"Римас Туминас был исключительной личностью, формировавшей феномен в истории литовского театра и культуры", – говорится в соболезнованиях лидера страны.

За свою жизнь Р. Туминас поставил более 70 спектаклей в театрах Литвы и за рубежом (Исландия, Италия, Израиль, Китай, Польша, Россия, Финляндия, Швеция).