"Мы потеряли творца, известного не только в Литве, но и во всеми мире. Он до последнего момента, несмотря на опасность, работал в Украине, на которую напала агрессор Россия. Желаю стойкости и сил родным и близким М. Кведаравичюса, друзьям и всем поклонникам его таланта", - сказал президент.
Как уже сообщалось, режиссер М. Кведаравичюс был убит в украинском Мариуполе. Ему было 45 лет.
В машину, в которой ехал режиссер, попала ракета. Литовца доставили в больницу, но вскоре там он скончался. Виталий Манский, известный российский режиссер-документалист, подтвердил смерть М. Кведаравичюса в Facebook в воскресенье вечером.
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