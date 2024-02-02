Президент Литвы выразил пожелание, чтобы председатель Еврокомиссии баллотировалась на следующий срок

"Лично я являюсь большим сторонником ее кандидатуры, потому что мне действительно довелось (работать) при различных обстоятельствах: и во время пандемии, и во время нелегальной миграции, когда Литва действительно нуждалась в помощи", – заявил Г. Науседа журналистам в Брюсселе.
"Иногда бывают декларации, их много, а работ мало. В данном случае это совершенно противоположный вариант, когда я могу выразить удовлетворенность действительно активным сотрудничеством", – подчеркнул он.
Пока У. фон дер Ляйен еще не объявила о намерении баллотироваться на следующий срок на посту председателя ЕК.
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