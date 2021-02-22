Администрация президента подчеркнула, что глава Литвы выразил поддержку усилиям С. Зурабишвили "говорить со всеми политическими силами, обеспечивать политический диалог".

"Консенсус и доверие в обществе являются основанием прогресса и демократии в каждой стране. Литовское общество и политические партии достигли согласия по стратегическим целям страны, и это было основой успеха нашего государства", – цитируются слова президента.

Г. Науседа общался с грузинской коллегой в понедельник удаленно, он также обсудил с ней готовность к саммиту Восточного партнерства ЕС, ситуацию с распространением пандемии в странах и политическую ситуацию в Грузии.

В сообщении президентской администрации отмечается, что "президент поддерживает активную роль Грузии в политике Восточного партнерства и ценит усилия ассоциированной тройки – Украины, Молдовы и Грузии – по созданию более тесного партнерства".

Руководитель Литвы утверждает, что на предстоящей встрече на высшем уровне стоит воспользоваться возможностью и "установить долгосрочные, амбициозные цели повестки политики Восточного партнерства".

Президент подчеркнул, что Литва последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, а представители Литвы ставят этот вопрос на международных встречах и форумах.

Глава государства акцентировал, что на высшем уровне ЕС стремился обеспечить доступность вакцин для государств Восточного партнёрства, предлагая создать подобный механизм помощи, который сейчас реализуется в отношении стран Западных Балкан.

Президент выразил сожаление по поводу того, что по причине пандемии в прошлом году пришлось отозвать визит в Грузию, однако он надеется посетить страну в мае этого года.

В последнее время в Грузии углубился политический кризис, возникший после парламентских выборов прошлого года.