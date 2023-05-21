"Алма Адамкене была прекрасной первой леди Литвы, она не только отлично справлялась с репрезентативными обязанностями, завязывала теплые личные отношения со вторыми половинами глав других стран, но и была настоящей опорой президента Валдаса Адамкуса, сопровождала его во время всех визитов в Литве и за границей, была рядом и в счастливое время и в тяжелые минуты.

Своей человечностью и искренностью первая леди Алма Адамкене заслужила симпатии и любовь всего народа, для многих она осталась непревзойденным примером мудрости и элегантности. Литва никогда не забудет и вклад Алмы в изменение отношений к правам детей в Литве, ее особую заботу о детях в регионах Литвы, личные визиты в школы, больницы, дома опеки.

В памяти Литвы навсегда останется верная поддержка Алмы своему мужу Валдасу, иногда самопожертвование ради миссии его жизни, ради Литвы, а их супружеская пара всегда будет примером благородных и светлых личностей, до конца преданных друг другу.

Вместе с Дианой мы общались с Валдасом и Алмой в домашней обстановке, за чашкой чая, нам будет не хватать этих прекрасных мгновений.

Экс-президент Валдас Адамкус говорил, что все достижения его жизни принадлежат и его жене Алме.

В этот горький час утраты мы с Дианой вместе со всей Литвой соединяем наши преисполненные скорбью сердца с президентом Валдасом Адамкусом. В тихой молитве просим вечного света для почившей Алмы Адамкене и жаждем еще раз поблагодарить ее за прекрасную и вдохновляющую жизнь, - сказал Гитанас Науседа.

Бывшей первой леди А. Адамкене в конце апреля потребовалась помощь медиков. А. Адамкене была доставлена в Сантаришкскую клинику в Вильнюсе. После проведения необходимых анализов врачи диагностировали нарушение мозгового кровообращения. Позже уточнялось, что медики успешно провели интервенционную процедуру и восстановили кровообращение.