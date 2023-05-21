aA
Президент Литвы Гитанас Науседа выражает соболезнования президенту Валдасу Адамкусу и жителям страны в связи с кончиной Алмы Адамкене. "В час тяжелой утраты выражаю соболезнования в связи со смертью бывшей первой леди Литвы Алмы Адамкене экс-президенту Валдасу Адамкусу и любившим ее людям", - говорится в распространенном президентской администрацией сообщении.
Alma ir Valdas Adamkai
Alma ir Valdas Adamkai
© DELFI / Tomas Vinickas

"Алма Адамкене была прекрасной первой леди Литвы, она не только отлично справлялась с репрезентативными обязанностями, завязывала теплые личные отношения со вторыми половинами глав других стран, но и была настоящей опорой президента Валдаса Адамкуса, сопровождала его во время всех визитов в Литве и за границей, была рядом и в счастливое время и в тяжелые минуты.

Статьи по теме:
Ушла из жизни супруга экс-президента Литвы Алма Адамкене
Экс-президент Адамкус прокомментировал состояние своей супруги

Своей человечностью и искренностью первая леди Алма Адамкене заслужила симпатии и любовь всего народа, для многих она осталась непревзойденным примером мудрости и элегантности. Литва никогда не забудет и вклад Алмы в изменение отношений к правам детей в Литве, ее особую заботу о детях в регионах Литвы, личные визиты в школы, больницы, дома опеки.

В памяти Литвы навсегда останется верная поддержка Алмы своему мужу Валдасу, иногда самопожертвование ради миссии его жизни, ради Литвы, а их супружеская пара всегда будет примером благородных и светлых личностей, до конца преданных друг другу.

Вместе с Дианой мы общались с Валдасом и Алмой в домашней обстановке, за чашкой чая, нам будет не хватать этих прекрасных мгновений.

Экс-президент Валдас Адамкус говорил, что все достижения его жизни принадлежат и его жене Алме.

В этот горький час утраты мы с Дианой вместе со всей Литвой соединяем наши преисполненные скорбью сердца с президентом Валдасом Адамкусом. В тихой молитве просим вечного света для почившей Алмы Адамкене и жаждем еще раз поблагодарить ее за прекрасную и вдохновляющую жизнь, - сказал Гитанас Науседа.

Бывшей первой леди А. Адамкене в конце апреля потребовалась помощь медиков. А. Адамкене была доставлена в Сантаришкскую клинику в Вильнюсе. После проведения необходимых анализов врачи диагностировали нарушение мозгового кровообращения. Позже уточнялось, что медики успешно провели интервенционную процедуру и восстановили кровообращение.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Экс-президент о состоянии супруги: я не знаю, слышит ли она меня

Состояние супруги экс-президента Литвы Валдаса...

Врачи сообщают о состоянии здоровья Адамкене

В среду врачи сообщили, что супруга экс-президента...

Экс-президент обеспокоен состоянием своей супруги

Экс-президент Валдас Адамкус провел час в больнице...

TOP новостей

Из-за поставщиков электричества клиент попал в ловушку: непонятно, какая компания была поставщиком услуги

Читатель портала сказал, что попал в своеобразную...

Alma Adamkienė.

Ушла из жизни супруга экс-президента Литвы Алма Адамкене

Ушла из жизни супруга экс-президента Литвы Валдаса...

Тысячи жителей Литвы задолжали за электричество: растут суммы задолженности

Электричество на рынке дешевеет, однако число...

Премьер-министр Литвы: если парламент не решится на перезагрузку, после саммита НАТО я подам в отставку

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Nupjautas ąžuolas Vilniuje Gitanas Nausėda

На скандал со срубленным дубом отреагировал президент Литвы: это плевок в лицо вильнюсцам

На скандал со срубленным в Вильнюсе столетним дубом...