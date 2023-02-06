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Президент Гитанас Науседа выразил соболезнования близким жертв в результате землетрясения, которое произошло в Турции в понедельник.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© ELTA / Josvydas Elinskas

"Литва солидаризуется с Турцией и соседними странами после разрушительного землетрясения. Соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим в регионе", - написал Г. Науседа в своем Twitter-аккаунте.

Президент подчеркивает, что Литва готова оказать помощь Турции.

Соболезнования Турции выразили также председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, предложивший пострадавшей стране гуманитарную помощь.

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Землетрясение в Турции и Сирии: погибли более 1500 человек

ELTA напоминает, что рано утром в понедельник Турцию потрясли два сильных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,9. Эпицентр землетрясений в обоих случаях находился вблизи миллионного города Газиантеп, недалеко от границы с Сирией.

Чуть позже в понедельник на юго-востоке Турции произошло еще одно землетрясение. Сила подземных толчков достигла 7,5 балла.

Число погибших в результате мощного землетрясения на границе между Сирией и Турцией быстро превысило 1000 человек, поскольку сообщения поступают из разных мест в обеих странах.

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