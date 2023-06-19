По словам главы государства, законодательная инициатива направлена на повышение доступности инновационных методов лечения и лекарств для пациентов с очень редкими заболеваниями. Цель законопроекта – сделать решения и механизм компенсации расходов на лечение очень редких заболеваний человека более соответствующими потребностям пациентов. Он также направлен на повышение прозрачности принимаемых решений и повышение их качества за счет вовлечения в этот процесс представителей важных заинтересованных групп.
Президент предлагает усовершенствовать принципы формирования комиссии по вопросам компенсации расходов на лечение очень редких заболеваний человека, включив в нее больше специалистов из сферы здравоохранения, обладающих соответствующими знаниями в области лечения очень редких и тяжелых заболеваний, а также представителей организаций пациентов и врачей пациентов. Также предлагается предусмотреть возможность для лечащего врача-специалиста обращаться в комиссию за возмещением затрат на лечение своего пациента.
По словам президента, государство должно дать надежду людям, страдающим очень редкими заболеваниями. Этой инициативой "Надежда" глава государства стремится к тому, чтобы никто не был забыт и все были достойны лечения. Необходимы более эффективные и прозрачные решения, чтобы пациенты с крайне редкими заболеваниями могли получить своевременную эффективную помощь.
В проекте также предлагается именно на уровне закона, а не как сегодня – подзаконным актом, определить, какой случай является безотлагательным, говорится в пресс-релизе офиса президента.
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