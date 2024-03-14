Президент Литвы встретится с представителями госучреждений и бизнеса для обсуждения развития дронового потенциала

В начале февраля президент дал понять, что обеспокоен состоянием дроновой индустрии в Литве. Тогда его советник по вопросам национальной безопасности Томас Годляускас заявил, что позиция президента заключается в том, что развитие потенциала военных беспилотников должно "набрать гораздо более ускоренный темп".
В начале января Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне обсудил развитие беспилотных систем в Литве. По словам участвовавшего во встрече заместителя министра национальной обороны Жильвинаса Томкуса, на эти цели планируется ежегодно выделять 30 млн евро.
Председатель КНБО Лауринас Кащюнас говорит, что в Литве уже есть потенциал для значительного расширения производства боевых FPV-дронов (англ. first-person view) в Литве.
Также, по его словам, планируется, что на следующем заседании Государственного совета по обороне (ГСО) будет рассмотрен вопрос развития дронового производства и их интеграции в армию не только в разведывательной роли.
В свою очередь министр национальной обороны Арвидас Анушаускас говорит, что Литва может начать серийное производство боевых дронов литовской разработки и комплектации уже в конце этого или в начале следующего года. Министр подчеркивает, что все комплектующие для этих дронов будут собираться и производиться в Литве.