Президент Литвы встретился с председателем Верховного суда: важно повысить доверие к судам

"Общество ожидает от судов обеспечения отправления правосудия. Важно повысить доверие к судам, чувство справедливости в обществе", - подчеркнул в ходе встречи глава страны.

Как сообщает офис президента, Г. Науседа обсудил с председателем ВСЛ возможности совершенствования правовых норм гражданского и уголовного судопроизводства, проблемы функционирования единой судебной системы, их возможные решения, а также вопросы реконструкции здания Верховного суда и финансовое обеспечение его деятельности.