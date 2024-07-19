Президент Литвы встретился с лидерами Азербайджана и Армении

Глава Литвы поблагодарил президента Азербайджана за приглашение принять участие в Конференции ООН по изменению климата, которая состоится в Баку. Г. Науседа подчеркнул, что в то время, как Россия и дальше демонстрирует свою решимость продолжать разрушительную широкомасштабную войну против Украины и дестабилизировать ситуацию в других регионах, в том числе на Кавказе, сохранение международного порядка и повышение стабильности имеют огромное значение.