Президент Литвы вручил государственную награду председателю Европейского парламента

Глава государства и председатель Европарламента обсудили войну России против Украины, поддержку Украины, вопросы исторической памяти, а также предстоящий новый политический цикл ЕС и выборы в Европейский парламент, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

Во время встречи президент отметил, что позиция Европарламента в отношении войны России против Украины очень важна и сыграла значительную роль в консолидации поддержки и мобилизации международного сообщества для оказания помощи Украине.

Г. Науседа подчеркнул необходимость сохранения единства Европы в этом вопросе.

"Важно, чтобы Европейский союз одобрил долгосрочную финансовую поддержку Украины, продолжил вместе с партнерами политику санкций против России и нашел правовые способы скорейшего использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Мы также должны сплоченно работать, чтобы противостоять попыткам Кремля переписать историю и распространять пропаганду", - сказал президент.