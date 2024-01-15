Президент Литвы вручил государственную награду председателю Европейского парламента

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ru.Delfi.lt

В пятницу президент Литовской Республики Гитанас Науседа провел встречу с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой, прибывшей с визитом в Литву.

Глава государства и председатель Европарламента обсудили войну России против Украины, поддержку Украины, вопросы исторической памяти, а также предстоящий новый политический цикл ЕС и выборы в Европейский парламент, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

Во время встречи президент отметил, что позиция Европарламента в отношении войны России против Украины очень важна и сыграла значительную роль в консолидации поддержки и мобилизации международного сообщества для оказания помощи Украине.

Г. Науседа подчеркнул необходимость сохранения единства Европы в этом вопросе.

"Важно, чтобы Европейский союз одобрил долгосрочную финансовую поддержку Украины, продолжил вместе с партнерами политику санкций против России и нашел правовые способы скорейшего использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Мы также должны сплоченно работать, чтобы противостоять попыткам Кремля переписать историю и распространять пропаганду", - сказал президент.

Г. Науседа и Р. Метсола также обсудили предстоящие в июне выборы в Европейский парламент. По словам главы государства, важно стимулировать активность граждан ЕС и, с началом нового политического цикла, сохранить внимание к поддержке Украины, укреплению оборонной промышленности и повышению конкурентоспособности ЕС.

Как указывается в сообщении, глава государства вручил председателю Европейского парламента государственную награду Литвы – Большой крест ордена Великого князя Литовского Гядиминаса.

Р. Метсола удостоена награды за лидерство и личное стремление эффективными усилиями консолидировать поддержку со стороны Европейского парламента по ключевым вопросам политической повестки дня Европейского союза и Литвы.

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