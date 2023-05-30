"Правительство создало ситуацию, когда возможность проведения налоговой реформы и получения политической поддержки будет очень мала. Конечно, мы поддержим все решения, которые необходимо реализовать. Я лично высказал свое мнение по различным элементам налоговой реформы, но может случиться так, что сторонников и в правящей коалиции, и уж тем более в оппозиции может просто не оказаться, и эти решения просто залягут в песок", – сказал в понедельник глава государства в интервью телеканалу LNK.

По словам президента, если это произойдет, Литва может лишиться части средств из фонда RRF.

"Цели нашей налоговой реформы связаны со средствами из так называемого фонда восстановления, вторая часть которых не дойдет до Литвы до тех пор, пока мы не реализуем определенные критерии и в этом месте у нас действительно есть проблема", – сказал Г. Науседа.

ELTA напоминает, что предложенная правительством налоговая реформа предлагает поправки к законам о подоходном налоге с населения (ПНС), налоге на прибыль и налоге на добавленную стоимость (НДС).