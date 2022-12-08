"Литовский народ знает, что значит жить под боком у агрессора, понимает страдания и чувство несправедливости, которые переживает Украина. Литва поддерживает Украину по мере всех своих возможностей, оказывает и будет оказывать военную, гуманитарную и финансовую помощь до победы. Сейчас Украина переживает темные времена, но неукротимый дух, мужество и решительность украинцев делают вас непобедимыми. Литва знает – Украина победит", - сказал руководитель страны главе украинского парламента.

Лидер Литвы пообещал председателю Верховной Рады Украины, что Литва вместе с союзниками будет и в дальнейшем делать все, чтобы помочь Украине победить в этой войне и пережить зиму, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

Г. Науседа обсудил с Р. Стефанчуком ход войны России в Украине и отметил, что, целенаправленно нанося удары по гражданскому населению и объектам критической инфраструктуры в Украине, Россия стремится истощить Украину, посеять в стране хаос и панику. По словам главы государства, это очередное военное преступление кремлевского режима.

Президент на встрече заявил о необходимости добиваться ответственности России за преступления агрессии в Украине и выразил решительную поддержку Литвы инициативе Украины о создании Специального трибунала для расследования военных преступлений России в Украине.

Глава страны также подчеркнул, что российские "мирные переговоры" не принесут мира, а лишь создадут возможность для России перегруппироваться и укрепить свой военный потенциал. По словам президента, война закончится только тогда, когда Россия выведет все свои войска со всей территории Украины.

На встрече президент также выразил решительную поддержку Литвы заявке Украины на членство в Европейском союзе и подчеркнул, что Литва выступает за ускоренное начало переговоров и ровный переговорный процесс.

На встрече, в том числе обсуждался предстоящий в Вильнюсе саммит НАТО. По словам главы государства, одним из важнейших вопросов саммита НАТО станет политическое сотрудничество между НАТО и Украиной.