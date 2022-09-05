Президент Литвы: война должна стать непосильным бременем для агрессора

"Европа уже приняла ряд важных решений, чтобы обуздать российскую агрессию в Украине, но их недостаточно, и мы должны двигаться дальше. Война должна стать непосильным бременем для агрессора. Ограничение выдачи туристических виз в ЕС для граждан России было бы эффективной и справедливой мерой в нынешних условиях", — считает глава страны.

В понедельник президент обсудил вопросы санкций против России и поддержки Украины с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, который находится с визитом в Литве, сообщили в администрации главы государства.

Согласно сообщению, на встрече президент подчеркнул важность сохранения единства на уровне ЕС по вопросам санкций против России и поддержки Украины. По мнению главы Литвы, необходимо остановить Россию и добиваться ответственности режима за военные преступления, ведь это вопрос безопасности не только Украины, но и всей Европы.

Глава страны также поблагодарил премьер-министра Люксембурга за сотрудничество в сфере безопасности – участие в боевой группе Сил передового базирования НАТО и финансовую поддержку миссии воздушной полиции НАТО в Литве. Президент подчеркнул, что для достижения безопасности во всей Европе необходимо эффективно выполнять решения, принятые на Мадридском саммите, и продолжать укрепление восточного фланга НАТО.

Глава государства также обсудил с премьер-министром Люксембурга вопросы двустороннего сотрудничества. Президент заявил, что видит потенциал сотрудничества между компаниями, создающими высокую добавленную стоимость и инновации в сферах финансовых технологий, энергетики и наук о жизни.

Министры иностранных дел ЕС отменили упрощенный визовый режим для россиян в конце августа, но эта мера не означает официального запрета на туристические визы, к чему призывают некоторые соседи России по ЕС.

Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия ранее не исключали, что, если сообщество не придет к более жесткому соглашению, они могут применить региональные запреты на въезд граждан России.