Обязанность президента делать годовой доклад предусмотрена в Конституции.
Из-за эпидемиологической ситуации и требований карантина в Сейм на годовой доклад президента приглашены только бывшие руководители государства. Раньше в Сейм приглашались представители дипломатического корпуса, мэры, главы подведомственных учреждений.
В своем первом сообщении в прошлом году Г. Науседа подчеркнул цель Литвы быть справедливым, "зеленым", инновационным государством благосостояния. Он также отметил, что в деле создания государства нужно больше уважения, диалога и взаимного доверия.
Г. Науседа занимает должность президента с 12 июля 2019 года. В предвыборной кампании он участвовал с программой "государства благосостояния".
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