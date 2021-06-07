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Президент Гитанас Науседа во вторник выступит в Сейме с уже вторым годовым докладом.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© LRPK / Robertas Dačkus

Обязанность президента делать годовой доклад предусмотрена в Конституции.

Из-за эпидемиологической ситуации и требований карантина в Сейм на годовой доклад президента приглашены только бывшие руководители государства. Раньше в Сейм приглашались представители дипломатического корпуса, мэры, главы подведомственных учреждений.

В своем первом сообщении в прошлом году Г. Науседа подчеркнул цель Литвы быть справедливым, "зеленым", инновационным государством благосостояния. Он также отметил, что в деле создания государства нужно больше уважения, диалога и взаимного доверия.

Г. Науседа занимает должность президента с 12 июля 2019 года. В предвыборной кампании он участвовал с программой "государства благосостояния".

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