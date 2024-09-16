Президент Литвы внес в Сейм заявление о денонсации международных соглашений с Россией и Беларусью

„Президент вносит в Сейм Литовской Республики заявление о денонсации соглашения между Правительством Литовской Республики и Правительством Республики Беларусь о поощрении и защите инвестиций, подписанное в Минске 5 марта 1999 года, и соглашения между Правительством Литовской Республики и Правительством Российской Федерации о поощрении и защите инвестиций, подписанного в Москве 29 июня 1999 года“, - говорится в пресс-релизе Президентуры.