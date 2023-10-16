Президент Литвы вместе с лидерами стран ЕС решительно осудил "Хамас"

В своем совместном заявлении лидеры 27 стран – членов ЕС подчеркнули право Израиля защищать себя в соответствии с гуманитарным и международным правом перед лицом жестоких и неизбирательных атак со стороны группировки "Хамас".

Лидеры ЕС призвали "Хамас" немедленно освободить всех заложников без каких-либо предварительных условий. Лидеры подчеркнули важность оказания срочной гуманитарной помощи и подтвердили свою готовность продолжать поддерживать гражданское население Газы, сотрудничать с партнерами, чтобы не дать террористическим организациям воспользоваться этой помощью.