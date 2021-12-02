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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что всеобщая оборонная готовность постоянно укрепляется, а в настоящее время также важно обеспечить и интеграцию оборонных мощностей страны с союзниками.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

"Чтобы провести в жизнь меры по сдерживанию и обеспечить присутствие союзнических сил в Литве, мы, как принимающая сторона, должны развивать инфраструктуру дорог и железных дорог, а также жилья и тренировок", - приведены в сообщении президентского офиса слова главы государства.

В четверг он побывал на военном полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде, где наблюдает за ходом военных учений "Ответ Барборы - 2021".

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По словам Науседы, эти учения важны в плане подготовки военнослужащих к обороне сухопутной территории Литвы.

Во время учений бойцы Артиллерийского батальона им. генерала Ромуалдаса Гедрайтиса Вооруженных сил Литвы тренируются выполнять задачи по огневой поддержке с самоходными артиллерийскими системами PzH2000 – модернизированным гаубицами, которые являются одними из самых мощных в мире.

По словам президента для того, чтобы обеспечить безопасность своей страны и всего региона, государство много инвестирует в повышение устойчивости, сдерживание и оборону.

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