"Чтобы провести в жизнь меры по сдерживанию и обеспечить присутствие союзнических сил в Литве, мы, как принимающая сторона, должны развивать инфраструктуру дорог и железных дорог, а также жилья и тренировок", - приведены в сообщении президентского офиса слова главы государства.

В четверг он побывал на военном полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде, где наблюдает за ходом военных учений "Ответ Барборы - 2021".

По словам Науседы, эти учения важны в плане подготовки военнослужащих к обороне сухопутной территории Литвы.

Во время учений бойцы Артиллерийского батальона им. генерала Ромуалдаса Гедрайтиса Вооруженных сил Литвы тренируются выполнять задачи по огневой поддержке с самоходными артиллерийскими системами PzH2000 – модернизированным гаубицами, которые являются одними из самых мощных в мире.

По словам президента для того, чтобы обеспечить безопасность своей страны и всего региона, государство много инвестирует в повышение устойчивости, сдерживание и оборону.